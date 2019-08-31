Посещаемость МАКС-2019 побила абсолютный рекорд

Дневная посещаемость авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, достигла абсолютного рекорда, превысив 170 тыс. человек. Об этом сообщает TACC со ссылкой на источник в оперативном штабе по обеспечению безопасности мероприятия.
«В субботу МАКС посетили более 173 тыс. человек. Это абсолютный рекорд посещаемости авиасалона в один день за все годы его проведения», — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердили в дирекции авиасалона.
Утром в субботу демонстрационные полеты на МАКС-2019 были перенесены на полтора часа из-за сильного тумана.
Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран (iz.ru)