Порядочность, правдивость, простота…

Есть люди, которые убеждены, что не надо иметь убеждений. С изменением обстановки они изменяются тоже. А люди, которые чем-то дорожат, не могут так быстро реагировать. Это естественная инерция, если взгляды и убеждения основательные, если есть нравственный фундамент. Азад Мирзаджанзаде

Двенадцать лет назад 17 июля ушёл из жизни наш Учитель академик Азад Мирзаджанзаде. Мы, его ученики, хотим выполнить свой человеческий долг и вспомнить нашего Учителя, которого с нами нет вот уже целых двенадцать лет. К нашему бесконечному сожалению…

Вместе с одним из учеников Азада Халиловича, ректором Ухтинского Государственного Технического Университета (УГТУ) профессором Николаем Денисовичем Цхадая, нашего Учителя вспоминает Оксана Игоревна Беляева, начальник отдела стратегических коммуникаций Университета, развитие которого напрямую связано с именем нашего Учителя.

– Николай Денисович, Вы были учеником Азада Халиловича. Что для Вас лично означает его имя?

– Слишком многое. Но суть его влияния на мою судьбу могу сформулировать одним словом: Учитель. Не просто с большой, а с огромной буквы.

Я горжусь правом считать себя его учеником: Азад Халилович консультировал меня во время подготовки кандидатской и докторской диссертаций, которые я писал под руководством Григория Ермолаевича Панова. Позвольте мне с глубокой благодарностью вспомнить здесь и это имя. Без участия Григория Ермолаевича не состоялось бы и мое знакомство с академиком Мирзаджанзаде.

Азад Халилович был и остаётся для меня непревзойдённым образцом научного подвижничества, научной свободы, фантастического интеллекта, невероятной работоспособности, эталоном учёного и педагога, исследователя, первооткрывателя. Азад Халилович был человеком энциклопедически образованным, глобально и при этом парадоксально и изобретательно мыслящим, тонко и глубоко чувствующим. Его тяга к науке и преданность своему делу были способны зажечь любого человека.

В науке о нефти и газе он, безусловно, фигура первой величины, личность леонардовского, ломоносовского масштаба, человек-эпоха. Не восхищаться Азадом Халиловичем было невозможно. Не преклоняться перед ним – тоже.

– Из научно-педагогической школы академика Мирзаджанзаде вышло множество учёных. Вы поддерживаете общение с ними?

– Постоянно, и не только сугубо профессиональное. Азад Халилович подарил мне возможность сотрудничества и дружбы со многими замечательными людьми. По его рекомендации на работу к нам приехал феноменально талантливый учёный, профессор Игорь Мамедович Аметов, к сожалению, слишком рано ушедший из жизни. Он привнёс в наш тогда ещё совсем молодой вуз неповторимый стиль академика Мирзаджанзаде. Тот высочайший уровень научной и педагогической компетентности, та фантастическая увлечённость наукой, которые Игорь Мамедович демонстрировал в своей работе… всё это до сих пор остаётся ориентиром для наших преподавателей.

Среди достойных учеников Азада Халиловича – мои друзья и коллеги: Айрат Мингазович Шаммазов, долгое время возглавлявший Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет и сменивший его на ректорском посту Рамиль Назифович Бахтизин (с ними мы тесно сотрудничаем в рамках Содружества Нефтегазовых Вузов России, Национального Консорциума Вузов Топливно-энергетического Комплекса), директор НИИ Геотехнологических Проблем Нефти, Газа и Химии в Баку Эльмира Эминовна Рамазанова, замечательные учёные Марс Магнавиевич Хасанов, Виталий Анварович Байков, Гелани Мингадж оглы Панахов, Тулпархан Шарабудинович Салаватов, Абидин Абдулвагабович Мустафаев…

Перечислить всех, с кем свела меня судьба благодаря Азаду Халиловичу, просто не позволит формат интервью.

– Вы упомянули о вкладе Азада Халиловича в развитие Ухтинского университета. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

– Начнём с того, что о таком вкладе имеет право говорить ректор любого нефтегазового вуза России и ближнего зарубежья. Академик Мирзаджанзаде – это воплощенная наука о нефти и газе, и все, кто имеет отношение к этой науке, обязаны Азаду Халиловичу фундаментальной базой своей профессиональной деятельности.

Сегодня на постсоветском пространстве нет ни одного учёного-нефтяника, чьи исследования и педагогическая практика, так или иначе, не выстраивались бы под влиянием наследия академика Мирзаджанзаде. Во всех нефтегазовых вузах работают его ученики – из них вполне можно было бы составить коллектив полноценного академического института. В учебном процессе активно востребованы его учебники, монографии и статьи. Поэтому, прямо или косвенно, плоды его многогранной деятельности сказываются в работе каждого из нас, в различных проектах, реализуемых нашими учебными заведениями, в системе нашего взаимодействия, в профессиональной судьбе наших выпускников.

Что касается деятельности Ухтинского университета, самого северного нефтегазового вуза России и постсоветского пространства, то научно-педагогическая деятельность академика Мирзаджанзаде служит, образно выражаясь, её южным истоком. Я познакомился с Азадом Халиловичем в 1974-ом году – это было время становления нашего вуза. Он тогда приезжал в Ухту и своим личным участием поддержал учебный процесс в нашем университете, формирование его научно-педагогических школ.

Азад Халилович стоял у истоков лучшего в Ухте элитного общеобразовательного учебного заведения Ухтинского Технического Лицея имени Геннадия Васильевича Рассохина, третьего ректора нашего вуза и тоже ученика академика Мирзаджанзаде. Под патронатом Азада Халиловича создавалась в нашем университете, тогда ещё институте, кафедра разработки и эксплуатации магистральных газо- и нефтепроводов. Руководил ею, кстати, ещё один его ученик Николай Иванович Бережной.

Для нашего коллектива предметом гордости является тот факт, что в университете действует официально зарегистрированная научно-педагогическая школа академика Мирзаджанзаде «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Эта школа является фундаментом образования в УГТУ.

– В Ухтинском университете таком далеком по географическим меркам от Азербайджана к имени академика Мирзаджанзаде относятся не просто с уважением, а с почтением. В чём конкретно оно проявляется?

– Да, действительно, имя Азада Халиловича глубоко чтят в УГТУ. В нашем университете, во многом благодаря посредничеству Игоря Аметова, работает много учеников академика Мирзаджанзаде. И мы стремимся к тому, чтобы будущие нефтяники и газовики хорошо знали это имя.

В нашем вузе состоялся первый международный семинар «Неньютоновские системы в нефтегазовой отрасли», посвящённый имени Азада Халиловича. В музее УГТУ есть экспозиция об академике Мирзаджанзаде, в его честь организуются встречи преподавателей и студентов, круглые столы и вечера памяти. В университетской прессе публикуются статьи и интервью с воспоминаниями о нём.

Когда мы выпустили первый номер университетского научно-гуманитарного журнала «Concept», на его обложке была помещена фотография Азада Халиловича…

– Фотография учёного-нефтяника на обложке гуманитарного журнала?

– Не удивляйтесь. Я уже говорил о ломоносовском масштабе личности Азада Халиловича. Он видел и понимал жизнь всеобъемлюще, и многие гуманитарии могли бы у него поучиться.

Его книга «Этюды о гуманитаризации образования» стала для меня теоретической и практической основой в процессе утверждения идей гуманитаризации в нашем университете.

Именно у академика Мирзаджанзаде я позаимствовал одну смысловую и методическую триаду: «Порядочность, правдивость, простота». Он приводил её, обосновывая принципы изложения лекционного материала, преподнесения научных знаний. Но я думаю, что это были и основные принципы существования его души.

Ухта, июль 2018-го года,

Ученики Азада Мирзаджанзаде.

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