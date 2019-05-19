Порошенко заявил о необходимости смены власти на Украине без потрясений

Процесс передачи власти новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и парламентские выборы в стране должны пройти без внутриполитических потрясений. Об этом заявил действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье, 19 мая.

«В данный момент необходимо достойно, без внутриполитических потрясений пройти путь смены власти», — сказал политик в эфире телеканала «Прямой».

Он добавил, что речь идет не только о получении полномочий новоизбранным президентом Украины, но и об избрании состава Верховной рады.

По словам Порошенко, сейчас для украинских политиков главная задача — это продолжение интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил Порошенко. Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре 2019 года (iz.ru).

| 2019-05-19T14:14:24+00:00 19 мая 2019, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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