Порошенко заявил, что ждет Зеленского на дебатах 14 апреля

Действующий президент Украины Петр Порошенко, который в первом туре выборов уступил кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, пригласил своего соперника перед вторым туром голосования провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Как передает ТАСС, об этом он заявил в воскресенье в интервью на телеканале «Украина».

«14 апреля, в следующее воскресенье, жду его [Зеленского] для проведения дебатов. Я думаю, что 19:00 или 20:00 будет оптимальное время», — отметил глава государства.

Он добавил, что приглашает «все телеканалы, чтобы дебаты прошли в том месте и в то время, как хотел Зеленский». При этом президент добавил, что считает стадион «не лучшим местом» для такого мероприятия.

Изначально ожидалось, что встреча кандидатов для дебатов перед вторым туром выборов пройдет на стадионе «Олимпийский» 19 апреля.

Порошенко также подчеркнул, что «дискуссии по форме должны быть прекращены» и необходимо «перейти к дискуссии по сути». Он вновь повторил свой тезис, что сейчас перед украинцами стоит выбор продолжить путь в ЕС и НАТО или же развернуться к России. По его мнению, речь идет о том, кому из кандидатов хватит сил, чтобы «противостоять подобному вызову».

В воскресенье ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов. Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.