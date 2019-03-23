Порошенко заявил, что Украина уже близка к вступлению в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна уже близка к вступлению в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил во время выступления в Черновцах, передает ТАСС.

По словам Порошенко, Украина вплотную приблизится к членству в ЕС и НАТО в следующие пять лет реализации его плана.

В то же время украинский лидер отметил, что это не значит, что Украина станет членом обоих союзов, и подчеркнул, что она «точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю».

Порошенко считает, что без членства в ЕС и НАТО мир и безопасность на Украине будут зависимы от России.

Напомним, Петр Порошенко использует идею о вступлении Украины в ЕС и НАТО как основной предвыборный лозунг в ходе избирательной кампании. Он заявил, что в случае его победы на выборах главы государства поставит вопрос о плане по членству Украины в НАТО в конце 2019 года, а в 2023 году намерен начать переговоры о вступлении в ЕС и получить План действий по членству в североатлантическом альянсе (aif.ru)