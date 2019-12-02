Порошенко заявил, что международная солидарность с Украиной ослабла

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что международная солидарность с Украиной ослабла за последние полгода.

«За последние полгода международная солидарность с Украиной ослабла, потому что помогать можно только тем, кто хочет. Если кто-то боится обидеть (президента РФ Владимира – ред.) Путина позицией относительно ПДЧ (Плана действий членства – ред.) в НАТО, приветствием наших побед в Международном суде в Гааге, в Гамбурге, Стокгольме, то таким помогать очень трудно», — написал Порошенко в микроблоге Twitter в воскресенье.

| 2019-12-01T23:57:19+00:00 2 декабря 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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