Порошенко заявил, что международная солидарность с Украиной ослабла

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что международная солидарность с Украиной ослабла за последние полгода.

«За последние полгода международная солидарность с Украиной ослабла, потому что помогать можно только тем, кто хочет. Если кто-то боится обидеть (президента РФ Владимира – ред.) Путина позицией относительно ПДЧ (Плана действий членства – ред.) в НАТО, приветствием наших побед в Международном суде в Гааге, в Гамбурге, Стокгольме, то таким помогать очень трудно», — написал Порошенко в микроблоге Twitter в воскресенье.