Порошенко заявил, что лучше всех знает дорогу в ЕС и НАТО

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию «Европейская солидарность» политическим спецназом, защищающим державу, пообещал бороться с «реваншем пророссийских сил» и заявил, что его партия лучше всех знает дорогу в ЕС и НАТО. Об этом он написал в среду вечером на своей личной странице в Twitter, сообщает ТАСС.

«Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности, — заявил Порошенко. — «Европейская солидарность» — политический спецназ, способный защитить наше государство»! «Наша команда, «Европейская солидарность», доказала конкретными делами, лучше других знает дорогу в ЕС и НАТО», — написал Порошенко. Он сравнил свою партию с GPS-навигатором, «который верно покажет дорогу и не даст сбиться с правильного пути».