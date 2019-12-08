Порошенко забросали яйцами на майдане

Порошенко выступил с речью перед собравшимися, после чего на сцену вышел хор и исполнил несколько композиций.

На последних аккордах гимна страны экс-президент подошел к микрофону и закричал «Слава Украине!». Через несколько секунд из толпы в сторону Порошенко полетели яйца. Одно из них попало в супругу политика, другое поймал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз. После этого бывший президент потребовал остановить неизвестного, бросавшего яйца на сцену.