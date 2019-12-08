Порошенко забросали яйцами на майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время акции оппозиции накануне саммита в «нормандском формате». Видео инцидента появилось в социальных сетях.
Порошенко выступил с речью перед собравшимися, после чего на сцену вышел хор и исполнил несколько композиций.
На последних аккордах гимна страны экс-президент подошел к микрофону и закричал «Слава Украине!». Через несколько секунд из толпы в сторону Порошенко полетели яйца. Одно из них попало в супругу политика, другое поймал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз. После этого бывший президент потребовал остановить неизвестного, бросавшего яйца на сцену.
| 2019-12-08T21:54:25+00:00 8 декабря 2019, 22:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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