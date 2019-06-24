Порошенко выступил с предложением помочь Грузии

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией». Его обращение опубликовано в фейсбуке, сообщает РИА Новости.

«Конечно, я призываю украинцев отдыхать на Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию», — заявил экс-президент.

Порошенко призвал соотечественников не оставлять «в беде своих грузинских братьев».

Он также обратился к кабмину страны с предложением предоставить скидку на аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина.

| 2019-06-24T22:54:39+00:00 25 июня 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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