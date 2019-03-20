Порошенко ввел дополнительные санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях против РФ. Как передает РИА Новости, соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.
Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее утвердил решение о введении новых санкций против РФ в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур. Как утверждают в СНБО, эти физические и юридические лица якобы «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в указе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования в официальной прессе.