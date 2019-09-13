Порошенко в очередной раз дал показания

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу был допрошен в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве в работу судей, заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, сообщает РИА Новости.

Порошенко после игнорирования четырех вызовов на допрос пришел в Государственное бюро расследований для дачи показаний.

«Допрос был в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного вмешательства в работу судей Окружного административного суда Киева», — заявила Иванова в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал «Наш».