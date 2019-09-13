Порошенко в очередной раз дал показания

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу был допрошен в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве в работу судей, заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, сообщает РИА Новости.

Порошенко после игнорирования четырех вызовов на допрос пришел в Государственное бюро расследований для дачи показаний.

«Допрос был в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного вмешательства в работу судей Окружного административного суда Киева», — заявила Иванова в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал «Наш».

| 2019-09-13T14:35:38+00:00 13 сентября 2019, 15:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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