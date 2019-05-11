Порошенко уволил замглавы своей администрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, который проходил подозреваемым по делу против украинского бизнесмена Сергея Курченко, соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы администрации президента Украины», — говорится в документе.

Ранее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Константин Кулик заявил, что чиновники администрации президента Украины Петра Порошенко, генпрокуратуры и Нацбанка содействовали преступлениям совершенными окружением бывшего украинского президента Виктора Януковича. Генпрокуратура Украины вызвала Ложкина, Филатова и Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против Курченко.