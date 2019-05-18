Порошенко уволил замглавы СБУ

Президент Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы СБУ. Соответствующий указ от 18 мая обнародован на сайте президента.

«Освободить Демчину Павла Владимировича от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», — говорится в указе.

О причинах увольнения не сообщается.

Также уволен Дмитрий Ярмак с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Кроме того, Порошенко уволил нескольких своих внештатных советников, в частности владельца ПАО «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, многолетнего руководителя Аппарата ВР Валентина Зайчука и бывшего главу Государственной пограничной службы Виктора Назаренко.