Порошенко успел договориться с ЕС о продлении санкций против России

Константин Елисеев, замглавы администрации действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что глава страны достиг с Брюсселем «принципиальной договоренности» о продлении санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Елисеев сделал в эфире телеканала «Прямой».

«Благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены», — сказал Елисеев.

При этом он отметил, что само по себе продление европейских санкций против России «ничего не гарантирует».

Елисеев уточнил, что санкции будут продлены на полгода.