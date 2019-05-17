Порошенко успел договориться с ЕС о продлении санкций против России

Константин Елисеев, замглавы администрации действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что глава страны достиг с Брюсселем «принципиальной договоренности» о продлении санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Елисеев сделал в эфире телеканала «Прямой».

«Благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены», — сказал Елисеев.

При этом он отметил, что само по себе продление европейских санкций против России «ничего не гарантирует».

Елисеев уточнил, что санкции будут продлены на полгода.

| 2019-05-17T02:10:54+00:00 17 мая 2019, 09:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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