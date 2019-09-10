Порошенко собираются допросить на детекторе лжи

Государственно бюро расследований Украины намерено во вторник в третий раз допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко. Допрос может пройти с применением полиграфа. Порошенко уже дважды не приходил на допросы, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, всего он фигурирует в 13 делах. При этом бывший генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что Порошенко не имеет статуса подозреваемого ни в одном деле.