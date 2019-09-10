Порошенко собираются допросить на детекторе лжи

Государственно бюро расследований Украины намерено во вторник в третий раз допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко. Допрос может пройти с применением полиграфа. Порошенко уже дважды не приходил на допросы, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, всего он фигурирует в 13 делах. При этом бывший генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что Порошенко не имеет статуса подозреваемого ни в одном деле.

| 2019-09-10T01:30:17+00:00 10 сентября 2019, 07:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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