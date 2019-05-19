Порошенко решил остаться в политике и проследить за новой властью

Действующий президент Украины Петр Порошенкообъяснил, почему он не сможет уйти из политики. Он намерен не позволить свернуть курс страны с членства в ЕС и НАТО. Обращение опубликовано на его странице в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что останется в политике не ради должности, а чтобы «защитить уже завоеванное в государственном строительстве».

Будущему главе государства он пожелал удачи. «Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны», — добавил Порошенко и пообещал «не давать спуску» новой власти.

Порошенко занял пост президента в 2014 году, выборы 2019-го он проиграл. Инаугурация нового главы государства — Владимира Зеленского — состоится 20 мая (lenta.ru).