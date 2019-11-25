Порошенко рассказал об обещании Джулиани

Экс-президент Украины Петр Порошенко поведал о всех обещаниях, которые ему давал адвокат американского президента Руди Джулиани во время их встреч. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Порошенко, он виделся в Джулиани лишь дважды. Во время одной из встреч адвокат Трампа пообещал ему поднять уровень сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной.

Также Порошенко отрекся от вопросов, что Джулиани поднимал вопрос об оппоненте главы США в предстоящих президентских выборах Джо Байдене и его сыне Хантере.

| 2019-11-25T13:31:53+00:00 25 ноября 2019, 14:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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