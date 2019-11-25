Порошенко рассказал об обещании Джулиани

Экс-президент Украины Петр Порошенко поведал о всех обещаниях, которые ему давал адвокат американского президента Руди Джулиани во время их встреч. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Порошенко, он виделся в Джулиани лишь дважды. Во время одной из встреч адвокат Трампа пообещал ему поднять уровень сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной.

Также Порошенко отрекся от вопросов, что Джулиани поднимал вопрос об оппоненте главы США в предстоящих президентских выборах Джо Байдене и его сыне Хантере.