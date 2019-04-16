Порошенко рассказал о планах по вводу миротворцев ООН в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен согласовать введение миротворческой миссии ООН в Донбасс в начале июня текущего года, передает РИА «Новости».

По словам украинского лидера, соответствующего соглашения он намерен достичь на предстоящей встрече в «нормандском формате».

«Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелей техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН», — заявил Порошенко.

Москва неоднократно отвергала обвинения Киева в агрессии и вмешательстве во внутренние дела страны.