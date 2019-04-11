Порошенко рассказал когда Украина вступит в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что референдум о членстве страны в НАТО будет проведен, когда она будет готова к вступлению в альянс, сообщает РИА Новости.

«За 70 лет существования НАТО ни разу не было, чтобы какая-нибудь страна на пушечный выстрел приблизилась к территории стран-членов НАТО. И я очень ценю ту поддержку, которую сейчас в единстве Украины по поводу членства в ЕС и НАТО демонстрирует украинский народ… Референдум будет тогда, когда мы подготовимся к вступлению, и когда страна, народ будет вносить изменения в конституцию, делегируя часть суверенных полномочий», — заявил Порошенко.