Порошенко проходит свидетелем в 12 уголовных делах

Директор Госбюро Роман Труба завил, что бывший президент Украины Петр Порошенко проходит свидетелем по 12 уголовным делам, которые ведет Государственное бюро расследований. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала.

По словам Трубы, на данный момент расследуется 12 уголовных производств, где фигурирует Порошенко.

«Во всех этих делах его процессуальный статус — это свидетель», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос с использованием полиграфа. Отмечается, что исследование назначено на 1 октября в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.(Газета.Ru)

| 2019-10-01T21:36:49+00:00 1 октября 2019, 23:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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