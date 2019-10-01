Порошенко проходит свидетелем в 12 уголовных делах

Директор Госбюро Роман Труба завил, что бывший президент Украины Петр Порошенко проходит свидетелем по 12 уголовным делам, которые ведет Государственное бюро расследований. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала.

По словам Трубы, на данный момент расследуется 12 уголовных производств, где фигурирует Порошенко.

«Во всех этих делах его процессуальный статус — это свидетель», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос с использованием полиграфа. Отмечается, что исследование назначено на 1 октября в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.(Газета.Ru)