Порошенко призвал забрать из рук Путина «кнут для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что недопустимо включать обсуждение газового спора с Россией в повестку саммита «нормандской четверки». Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Уберите инструмент давления на нашу страну», — призвал он, отметив, что газ не должен быть политическим инструментом.

Также Порошенко подчеркнул, что эта тема, включенная в политическую повестку, несколько раз оборачивалась «сокрушительным поражением» Украины.

В этот же день состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, по итогам которого секретарь органа Алексей Данилов заявил, что Киев хотел бы видеть Путина в качестве голубя мира на саммите «нормандской четверки». Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит, вооруженный определенной информацией, которая будет «абсолютно полезна» для республики.

Ранее, 4 декабря, лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно — призвали граждан выйти на акции 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».

2 декабря Зеленский, что вопрос долгосрочного транзита российского газа через Украину может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четверки».

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. На данный момент Москва и Киев проводят консультации о возможном заключении нового соглашения. Стороны договоренности пока не достигли.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе (iz.ru)