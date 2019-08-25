Порошенко призвал власти Украины напомнить мировым лидерам об «угрозе» РФ

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны напомнить мировым лидерам об «угрозе» со стороны РФ.

Трансляция с речью бывшего главы государства была опубликована на его официальной странице в Facebook.

Во время выступления Порошенко постоянно называл Россию «агрессором», которого пытаются умиротворить западные страны, однако лишь разжигают его аппетит.e

Бывший президент призвал власти Украины еще раз напомнить об этом мировым лидерам, которые через неделю соберутся в Польше на 80-летие начала Второй мировой войны. Также Порошенко выразил особую благодарность Варшаве за то, что на этой встрече не будет президента России Владимира Путина.

Также бывший лидер Украины заявил, что считает неприемлемыми намерения вернуть РФ в состав «большой восьмерки», поскольку Москва якобы не выполнила ни одно из требований, из-за которых она лишилась этого места.

Отметим, что ранее лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату «большой восьмерки» с участием российской стороны, однако содержание данной дискуссии не разглашается (aif.ru)