Порошенко признал декоммунизацию Украины завершившейся

Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

«Фактически завершен за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве, запрещена коммунистическая идеология», — подчеркнул Порошенко на церемонии памяти жертв политических репрессий. Он также отметил, что трагедия коммунистического террора должна стать уроком и «предохранителем от попыток реанимировать «русский мир» на украинской земле».

Порошенко считает, что украинский народ каждый раз подтверждает тезис о необратимости европейского курса и недопустимости возвращения в лоно России. «На земле, где деревья растут из человеческой крови, не может быть и речи о политических заигрываниях с агрессором», — добавил он. По мнению главы государства, в наши дни Украина сдерживает «новое нашествие со стороны правопреемника большевистской империи — Российской Федерации».

Почему даже под запретом День Победы остается для украинцев великим праздником

Ранее инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского перенесли из-за Дня памяти жертв политических репрессий.

Третье воскресенье мая на Украине в 2007 году было определено указом президента Украины как День памяти жертв политических репрессий. В этот день в стране ограничено проведение развлекательных мероприятий, а также вещание развлекательных передач по телевидению .

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона власти страны переименовали несколько городов, десятки улиц. Также демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В 2017 году на Украине отчитались об уничтожении всех памятников Ленину. В Черкасской и Луганской областях на их месте появились скульптуры Чиполлино и украинского казака (lenta.az).