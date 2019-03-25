Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам

Украинский лидер Петр Порошенко пообещал, что, если потребуется, то армия Украины использует против врагов «смертоносное оружие». Как передает Газета.Ru, об этом он написал в фейсбуке.

Президент Украины рассказал, что недавно передал военным более 420 единиц вооружения и техники.

«Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется», — добавил Порошенко.

Также он назвал Россию «агрессором» и заявил, что украинская сторона будет укреплять свою оборону, чтобы суметь «противостоять» восточному соседу.