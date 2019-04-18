Порошенко позвонил Тимошенко

Команда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко за несколько дней до второго тура выборов активизировала работу телефонного агитатора, который обзванивает избирателей и призывает их проголосовать за действующего главу государства.

В числе тех, кому поступил такой звонок, оказалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре. На странице в Facebook политик рассказала, что, ответив на вызов, она услышала запись с голосом президента, который призывал ее прийти на выборы и отдать свой голос за него.

«Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него», — приводит слова Тимошенко «Газета.ру» в четверг, 18 апреля.

| 2019-04-18T22:46:45+00:00 19 апреля 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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