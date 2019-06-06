Порошенко потребовал от нового президента Украины объяснений

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского объяснений по поводу возможного снятия экономической блокады с территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на очередном заседании контактной группы по Украине 19 июня.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

При этом он заявил, что никогда не выступал против восстановления экономических связей, однако оно должно проходить в «четком соответствии с национальными интересами Украины».