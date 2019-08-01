Порошенко попросил США о помощи с уголовными делами

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям США, чтобы защититься от уголовных дел. Об этом сообщает «Вести Украина».

По словам источников, наметились изменения в отношении ситуации с уголовными делами, связанными с политиком. Теперь в его окружении понимают, что его уголовное преследование может иметь последствия, и воспринимают происходящее в Государственном бюро расследований серьезно.

«Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — сказал источник.

Издание полагает, что Порошенко попросил американскую сторону о помощи, находясь в Стамбуле.