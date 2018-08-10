Порошенко пообещал, что Украина не сойдет с пути реформ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ и будет двигаться к стратегической цели – членству в Евроcоюзе.

Ранее Порошенко заявил, что намерен внести в Верховную раду законопроект об изменениях в конституцию, закрепляющий стремление Украины присоединиться к ЕС и НАТО.

«Европейский Союз признает тот серьезный прогресс, который Украина осуществила во внедрении реформ… Украина ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ. И мы продолжим уверенно двигаться к нашей стратегической цели — членствe Украины в Евроcоюзе», — написал Порошенко на странице Facebook в пятницу.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

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| 2018-08-10T18:09:11+00:00 10 августа 2018, 22:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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