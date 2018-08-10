Порошенко пообещал, что Украина не сойдет с пути реформ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ и будет двигаться к стратегической цели – членству в Евроcоюзе.

Ранее Порошенко заявил, что намерен внести в Верховную раду законопроект об изменениях в конституцию, закрепляющий стремление Украины присоединиться к ЕС и НАТО.

«Европейский Союз признает тот серьезный прогресс, который Украина осуществила во внедрении реформ… Украина ни при каких обстоятельствах не сойдет с пути реформ. И мы продолжим уверенно двигаться к нашей стратегической цели — членствe Украины в Евроcоюзе», — написал Порошенко на странице Facebook в пятницу.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.