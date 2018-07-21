Порошенко подписал соглашение с Нидерландами по делу MH17

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в расследовании катастрофы рейса MH17 «Малайзийских авиалиний». Об этом в субботу, 21 июля, сообщила пресс-служба украинского президента.

Ратификация соглашения обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обеих стран. Документ определяет порядок и особенности уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к уничтожению самолета, в рамках судебной системы Нидерландов, говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, в соглашении оговариваются особенности передачи Украиной уголовного производства в Нидерланды. Так, при необходимости допроса свидетелей, экспертов или обвиняемых правоохранительные органы Нидерландов могут сделать соответствующий запрос на организацию видеоконференции.

Соглашение было ратифицировано Верховной радой 12 июля, в связи с этим депутаты приняли имплементационный закон для его реализации на внутригосударственном уровне. Согласно закону, Нидерланды могут запрашивать протоколы о проведении негласных следственных действий в производстве. Одновременно с принятием Нидерландами уголовного производства будет завершено досудебное расследование на территории Украины.

37 просмотров