Порошенко планирует предъявить России иск

Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск «за нанесенный ущерб в Донбассе».
По его словам, Киев больше не должен ждать «ни минуты» и должен сформулировать «консолидированные претензии» к России.

Обратился к кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа», — написал Порошенко в фейсбуке.

Он добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.

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| 2018-08-01T17:44:01+00:00 1 августа 2018, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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