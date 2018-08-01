Порошенко планирует предъявить России иск

Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск «за нанесенный ущерб в Донбассе».

Обратился к кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа», — написал Порошенко в фейсбуке. Он добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.

По его словам, Киев больше не должен ждать «ни минуты» и должен сформулировать «консолидированные претензии» к России.