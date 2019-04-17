Порошенко опережает Зеленского по потраченным деньгам

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию во втором туре 100 млн гривен ($3,7 млн), тогда как его оппонент Владимир Зеленский вдвое меньше — 44,6 млн гривен ($1,7 млн). Об этом в среду сообщило общественное движение «Честно».

«В течение пяти дней второго тура Порошенко вложил в избирательную кампанию еще 100 млн, а Зеленский — 44,6 млн. Национальное агентство по борьбе с коррупцией опубликовало промежуточные финансовые отчеты кандидатов в президенты, содержащие данные о поступлении и расходах средств Петра Порошенко и Владимира Зеленского с 7 по 13 апреля», — говорится в сообщении организации.

По данным отчетов, Порошенко продолжает финансировать избирательную кампанию самостоятельно. Как утверждает «Честно», с учетом первого тура президент потратил уже более 500 млн гривен ($18,5 млн). Кампания Зеленского во втором туре полностью оплачена партией «Слуга народа», от которой он выдвинут. За оба тура Зеленский официально собрал около 147 млн гривен ($5,44 млн).