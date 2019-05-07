Порошенко не явился на допрос

Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Генеральную прокуратуру страны (ГПУ) в рамках расследования по делу «майдана». Об этом сообщил во вторник журналистам начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает ТАСС.

«Президента вызывали сегодня на допрос на 10:00, но он вновь не явился», — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, главу государства неоднократно вызывали в ГПУ. «Несмотря на десятки напоминаний, приглашений в прокуратуру для подписания протокола допроса, который состоялся еще в 2016 году по видеосвязи, никакой реакции не было», — отметил Горбатюк. Он сообщил, что надзорный орган и «дальше будет вызывать Порошенко, чтобы он подписал протокол, после чего протокол приобретет процессуальный характер».

Горбатюк подчеркнул, что в случае повторной неявки Порошенко ГПУ обратится в суд, по решению которого будет наложен штраф. «Это мы реализуем после прекращения полномочий Порошенко как президента», — сказал начальник управления.

| 2019-05-07T13:36:46+00:00 7 мая 2019, 15:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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