Порошенко не давал указаний Луценко встречаться с Рудольфом Джулиани

Бывший президент Украины Петр Порошенко не знает, предлагал ли бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко помочь президенту США Дональду Трампу провести расследование деятельности экс-вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на самого Порошенко.

Порошенко, по словам телекомпании, заверил, что в бытность президентом Украины не давал указаний Луценко встречаться с адвокатом главы Белого дома Рудольфом Джулиани. «Я об этом ничего не знал», — сказал экс-президент, отвечая на вопрос в Киеве. Джулиани, по словам CNN, говорил, что встречался с Луценко в Нью-Йорке в январе 2019 года и в Варшаве в феврале текущего года. (ТАСС)