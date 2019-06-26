Порошенко назвал «поражением всего мира» возвращение делегации России в ПАСЕ

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) является поражением не только Украины, Европы, но и в целом всего мира. Как передает ТАСС, об этом в среду заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Возвращение России в ПАСЕ — поражение не только Украины, но и всей Европы и мира», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом Порошенко посчитал нужным выразить благодарность украинской делегации, которая в последние дни выступала против возвращения России в ПАСЕ.

«Они [украинская делегация] сражались, как могли. Но их бросили без дипломатического прикрытия», — считает экс-лидер Украины.