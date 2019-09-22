Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» по Донбассу несуществующей

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса, не существует.

«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе», — сказал Порошенко в передаче «Пятом канале».

Формула Штайнмайера» содержит некий план выполнения политической части Минских соглашений. В 2016 году нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который в то время был министром иностранных дел, предложил новый вариант проведения выборов на Донбассе.

Порошенко отметил, что предложения Штайнмайера подразумевают, что закон об особом режиме местного самоуправления в Донбассе должен быть введен после формирования компонента безопасности, проведения выборов и признания их ОБСЕ свободными и демократическими.

На минувшей неделе в МИД Украины заявили, что дали согласие на «формулу Штайнмайера», однако затем украинская сторона отказалась подписывать документ. По словам полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, таким образом Киев поставил под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Ранее в Киеве рассказали, при каких условиях будет возможно проведение выборов в Донбассе (aif.ru)