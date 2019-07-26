Порошенко на этот раз обвинили в захвате власти

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело по факту возможного захвата власти экс-президентом Петром Порошенко. Об этом в пятницу сообщило агентство «Украинские новости», ссылаясь на материалы суда.

По данным агентства, в суд поступила жалоба на бездеятельность сотрудников СБУ. Она мотивирована тем, что 11 июня в следственное управление СБУ поступило заявление о совершении бывшим президентом преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины о действиях, «совершенных в целях насильственного изменения либо свержения конституционного строя или захвата государственной власти».

«18 июля суд рассмотрел жалобу и удовлетворил ее, обязав таким образом СБУ открыть дело по указанным фактам», — говорится в сообщении.

ТАСС