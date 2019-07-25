Порошенко могут привести в принудительном порядке на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в четверг на допрос в Государственное бюро расследований по делу продажи завода «Кузница на Рыбальском», его ожидают в ведомстве 8 августа, в противном случае его могут привести в принудительном порядке, сообщил директор бюро Роман Труба, передает РИА Новости.

Ранее Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском». Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос. Экс-президент пришел в ведомство в среду, однако в ведомстве не поняли, зачем, поскольку на допрос его вызвали в четверг, 25 июля.

| 2019-07-25T16:23:58+00:00 25 июля 2019, 20:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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