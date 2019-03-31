Порошенко лидирует на выборах президента Украины после подсчета 0,12% протоколов

Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства после подсчета 0,12% протоколов, по данным ЦИК он набирает 28,69%.

На втором месте находится шоумен Владимир Зеленский с 24,27%. Замыкает тройку лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 15,12%, пишет kommersant.ru.

По данным национального экзит-пола, господин Зеленский получил 30,4% голосов, господин Порошенко — 17,8%, госпожа Тимошенко — 14,2%. Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур, который будет назначен на 21 апреля. Явка составила 63,6%.