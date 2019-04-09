Порошенко извинился за свой плакат

Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг «Или Порошенко, или Путин» неудачным.

Украинский лидер принес извинения украинцам, которые связали его антироссийские плакаты с фигурой лидера президентской гонки Владимира Зеленского.

«Я не обвиняю Зеленского в том, что он агент Путина. <…> И, если кто-то это понял так, я извиняюсь», — заявил он в эфире телеканала ICTV.

Также Порошенко назвал Зеленского хорошим актером.

Ранее аналитик общественного движения «Честно» Игорь Фещенко разместил на своей странице в фейсбуке фото рекламы, на которой Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов Путину. По словам Фещенко, в агитационных палатках действующего президента также раздают газеты с подобным изображением. Тираж таких плакатов составляет четыре миллиона экземпляров.

 

| 2019-04-09T16:41:21+00:00 9 апреля 2019, 19:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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