Порошенко и дальше будет «тянуть плуг» Украины в НАТО

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов продолжать политику интеграции Украины в НАТО и ЕС, чтобы защитить независимость страны. Об этом он заявил в пятницу на форуме «Солидарное дело общин» в Киеве.

«Если не научитесь идти в НАТО, то потеряете независимость. НАТО — это залог независимости, суверенитета, территориальной целостности, чтобы наши хлопцы не гибли в Донбассе. По этому поводу готовы тянуть плуг», — сказал он.

Порошенко заявил, что его политическая сила «с первых секунд» решила идти на досрочные выборы в Раду, когда соответствующее решение было озвучено новым президентом страны Владимиром Зеленским. Между тем, сказал бывший глава государства, он считает указ о досрочных выборах абсолютно неконституционным.