Порошенко допросили по делу о Евромайдане

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что его показания помогут завершить расследование дела о гибели людей в ходе «евромайдана» в 2014 году.

«Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут завершению следствия», — написал Порошенко в Facebook.

Президент отметил важность дела для всего украинского общества. «Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны», — подытожил он.

О том, что следователи допрашивают Порошенко по этому делу, в пятницу сообщил начальник управления специальных расследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

| 2019-05-11T03:08:51+00:00 11 мая 2019, 10:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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