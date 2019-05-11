Порошенко допросили по делу о Евромайдане

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что его показания помогут завершить расследование дела о гибели людей в ходе «евромайдана» в 2014 году.

«Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут завершению следствия», — написал Порошенко в Facebook.

Президент отметил важность дела для всего украинского общества. «Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны», — подытожил он.

О том, что следователи допрашивают Порошенко по этому делу, в пятницу сообщил начальник управления специальных расследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк.