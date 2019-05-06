Пора решить застарелый вопрос

Уже дней 15 как вновь дала обострение довольно старая проблема, периодически наводящая тень на в целом безоблачные и добрососедские отношения между Азербайджаном и Грузией. Речь, конечно же, о средневековом монастырском комплексе Давид Гареджи, по какой-то странной логике оказавшемся разделённым границей двух республик, а после развала СССР ставшем предметом до сих пор не урегулированного территориального спора между Грузией и Азербайджаном.

Собственно, из-за него и не делимитирована до сих пор целая треть общей государственной границы протяжённостью 446 км.

Не сказать, что стороны не предпринимали никаких усилий для решения проблемы, но уже больше 10 лет как всё упёрлось в некий тупик встречных предложений. А именно – Тбилиси желал бы разменять эту территорию, в связи с особой культурной и исторической значимостью комплекса для Грузии; а Баку отказывается обменивать территорию из-за стратегического расположения горных высот, в которых и выдолблены в основном монастырские помещения.

Ни о каких изменениях в позициях сторон с тех пор слышно не было. Более того, в 2007 году президент АР И.Алиев издал распоряжение, согласно которому комплекс горных пещер, находящихся на территории Агстафинского района, был объявлен государственным историко-культурным заповедником «Кешикчидаг» Азербайджанской Республики.

Как заявлял СМИ еще в середине нулевых эксперт в этой сфере, известный азербайджанский историк Алтай Гёюшев, «проблема тут заключается даже не в территориях. В любом случае при делимитации границ часть территорий переходит на одну, часть — на другую сторону. Но это не должно касаться вопросов, которые связаны не только с конкретными землями, а с многолетней историей народа. Суть дела в том, что вопрос принадлежности данного монастыря оспаривается историками. В течение многих лет азербайджанская историография настаивает на том, что этот комплекс принадлежал Албанской церкви. Мы признаём, что потом он перешёл к Грузинской автокефальной православной церкви. Но дело в том, что для нас этот вопрос очень болезненный, потому что вообще сам албанский вопрос является для нас ключевым — при решении той же карабахской проблемы. Если сегодня отступить от своих позиций, завтра получится очень интересная ситуация в связи с нашими монастырями, например, на территории Карабаха. Потому этот вопрос носит стратегически важный характер для Азербайджана. Это острая проблема, которую нельзя решать одним махом. Мы понимаем, что этот монастырь действует и сейчас, и является местом поклонения. И если грузинские православные хотят им пользоваться, здесь не должно возникать никаких препятствий. Но просто невозможно отдать другому государству памятник, который оспаривается и который считается частью культурного наследия страны и народа. Мы понимаем, что Азербайджан и Грузия — стратегические партнёры, жизненно необходимые друг другу, и в этой ситуации могут делаться разные жесты, способные укрепить дружбу между народами. Но в данном случае нужно находить такие выходы из ситуации, чтобы ни одна из сторон не пострадала».

С тех пор минуло много лет, но слова историка нисколько не утратили своей актуальности.

Буквально 5 мая грузинские гражданские активисты выстроились в живую цепь непосредственно на тропинке, которая ведет к той части Кешикчидаг (Давид Гареджи), куда две недели назад азербайджанские пограничники не пускали молельщиков и туристов. По заявлению участников акции, этим они зафиксировали позицию, что эта территория является исторической частью Грузии. Они исполнили гимн Грузии, и за ними в интенсивном режиме наблюдали азербайджанские пограничники. Для поддержания безопасности и порядка на территорию были мобилизованы и грузинские пограничники.

Но, тем не менее, в тот же самый день в эфире телекомпании Imedi выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который выразил уверенность, что переговоры по Давид Гареджи (Кешикчидаг) завершатся успешно, хотя процесс делимитации и демаркации несогласованных участков границы и будет сложным. По словам премьера, с азербайджанской стороной достигнуто соглашение, согласно которому две страны создадут рабочую комиссию.

Политаналитик Кавказского института стратегических исследований Гела Васадзе отметил в этой связи на своей странице в Facebook, что проблема границы в районе Давид Гареджи (Кешикчидаг) является очень сенситивной как в Грузии, так и в Азербайджане. «Причем каждая из сторон не до конца понимает насколько этот вопрос важен для другой. И откладывать его в долгий ящик, ровно так же, как и говорить о том, что проблемы не существует или проблема «практически» решена, в корне неверно. Каждый инцидент, подобно недавнему, приводит к взрыву активности всевозможных фриков с пониженной социальной ответственностью, которые таким образом стараются показать, как они любят родину. Для решения этого вопроса необходима не просто договоренность между властями двух стран, но и широкое обсуждение и поиск взаимоприемлемого решения. А это целый комплекс мероприятий от совместных научных конференций и круглых столов до кампании в СМИ с четкими ответами на все существующие вопросы».

А, напоследок, обнадеживающая новость. Распоряжением президента Ильхама Алиева Халаф Халафов вновь назначен замминистра иностранных дел страны. Халафов занимал этот пост с 1997 г. по декабрь 2018 г. B конце прошлого года Халафов был назначен главой аппарата Кабинета министров. И нынешнее возвращение Халафова на пост замминистра очевидно связано с актуализацией работы по делимитации и демаркации границ с Грузией. Потому что именно этот специалист всегда был главным азербайджанским переговорщиком по вопросам делимитации границ с сопредельными странами.