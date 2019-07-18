Пора делать ответный ход

Вечером в среду стало известно об очередном па Путина перед воскресными выборами в Украине. Он подписал указ, которым увеличивается число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. И делается это в открытую, цинично и намеренно. Очевидно, для обострения и без того не очень стабильной политической ситуации в ослабленной соседней стране.

Согласно этому странноватому документу Путина, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживающие не только в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом. «Внести… следующие изменения: из подпункта «в» пункта 1 слова «отдельных районов» исключить», — говорится в документе.

Напомним, первый такой указ «об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины» Путин подписал 24 апреля. И тогда же пояснил, что решение это носит «чисто гуманитарный характер, потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть».

Что он там «терпел», сидя себе в Кремле понять не очень-то легко.

Но факт состоит в том, что он издал указ об упрощенном предоставлении своего гражданства вообще всем жителям Донецкой и Луганской областей. То есть, абсолютно незаконные ксивы могут получить теперь не только жители оккупированных районов этих областей, власть в которых с 2014 года незаконно удерживают местные сепаратисты и российские военные, но и те люди, которые живут на большей их части – те, кто не видели этой войны на своих улицах, и не знали оккупации. По самым грубым прикидкам, минимум 60% территорий этих двух областей были и остаются свободными от оккупации, то есть, подчиняются своей столице — Киеву. Одним словом, сомнений в том, что Москва идет на намеренное обострение ситуации, не остается.

Кстати, по данным «КоммерсантЪ», по состоянию на 17 июля (начиная с мая) российские паспорта получили 10 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик». Много это или мало – сказать трудно.

Однако, какова же реакция Украины на невеселую новость из Москвы? Интересно, что Киев засекретил меры реагирования на указ о паспортах для жителей Донбасса. Во всяком случае, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в ответ на запрос журналистов не стал раскрывать планы по реагированию на указ президента Путина. «Информация об упомянутых мероприятиях относится к государственной тайне и имеет степень секретности в соответствии со сводом ведомостей, которые составляют гостайну, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности», — сообщили в СНБО. Там подчеркнули, что власти учли угрозы от выдачи российских паспортов в Донбассе.

Понятно, однако, что на это решение Путина обязательно должен отреагировать МИД Украины: соответствующей нотой, в которой следует напомнить, что выдача паспортов украинским гражданам без согласия Украины означает вмешательство в суверенитет страны. Скорее всего, так и будет, ибо молчание в такой ситуации означает очередную победу Белокаменной.

Но этого мало. Во всяком случае, один хлесткий ответный ход в этой ситуации Украина вполне могла бы предпринять. Все очень просто. Как известно, свои деструктивные инициативы Москва обосновывает тем, что в Донбассе довольно велико количество этнических русских, которых в языковом отношении якобы угнетал «фашистско-бандеровский режим». Ровно так же Киев может предложить переход в гражданство Украины жителям прилегающих к ней областей РФ. К примеру, в Воронежской области есть Россошанский район, практически на 90% населенный украинцами. И вне госучреждений эти люди продолжают общаться меж собой на родном языке. Но только вне, ибо официально им в принадлежности к своей нации отказывают. Притом, что это, собственно, украинская земля, которая в результате топорной ленинской политики национально-территориального размежевания начала 20-х годов оказалась оторванной от родины.

Думается, международная общественность такой ход Киева оценила бы правильно. Это стало бы показательным щелчком по носу кремлевским обитателям.