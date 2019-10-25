Попытка соскочить с крючка

Похоже, новые власти Армении избрали хитрую тактику для избавления от чрезмерного, всеобъемлющего влияния Кремля. Они как могут, пытаются расстраивать различные проекты, контракты, связи с российскими партнерами, при этом отказываясь признавать за собой такое стремление. Чем может закончиться такая «тихая война», пока предсказать трудно. В Москве ведь тоже не дураки, и при соответствующем желании могут запустить весь имеющийся инструментарий для того, чтобы удержать Армению под своим колпаком. Вплоть до физического устранения руководителей республики – такой прецедент Армения уже получила в конце 90-х. Но наблюдать за попытками Еревана вырваться из ошейника, поводок которого сжимает в своей руке Москва, как минимум любопытно.

Сейчас между Россией и Арменией назревает дипломатический скандал. Об этом сообщают российские СМИ. Поводом стало отстранение частной российской компании «Промтехнология», выпускающей оружие под брендом ORSIS, от участия в тендере на поставки в Армению. Речь идет о снайперских винтовках и боеприпасах. Цена вопроса — миллионы долларов. К проблеме уже подключились Минпромторг и МИД РФ, отмечает московское сетевое издание «Свободная пресса».

Минпромторг подготовил письмо на имя министра обороны Армении Давида Тонояна с просьбой разобраться в причинах отстранения российского производителя. Оно уже передано в МИД РФ для передачи по дипломатическим каналам. В письме за подписью замглавы Минпромторга Олега Рязанцева сказано, что заявка на участие ORSIS в тендере была отклонена «без веских оснований».

В частности, Минобороны Армении «неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере». В то время, как по закону поставщик должен был выплатить такую компенсацию, только если бы он выиграл тендер и сам отказался заключить контракт. Причем, сама компания была «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» Вооруженных Сил Армении.

То есть речь идет не только о срыве разового контракта — в конце концов, в тендере могут быть разные победители, а о том, что «Промтехнологии» закрыли рынок Армении. Вслед за этим могут быть отлучены и другие российские производители. Так, видимо, думают чиновники и бьют тревогу.

О серьезном отношении российских властей к этой истории говорит тот факт, что МИД РФ готовит ноту, которая может быть передана армянским дипломатам в ближайшее время. Возможно, утечка о готовящейся ноте допущена намеренно — то есть, в здании на Смоленской площади надеются, что Ереван «включит заднюю» и до этого дело все-таки не дойдет.

Интересно, что само отстранение российских оружейников от тендера произошло еще в июле. Причем, тогда же, по следам инцидента, Следственный комитет Армении завел уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 376 — «халатное отношение к службе» УК Армении. Началось предварительное следствие.

В прессе после этого появилась информация, что «Промтехнология» подала иск к Минобороны Армении. Однако позже российский производитель в специальном заявлении опроверг это, выразив надежду, что расследование принесет результаты, а виновные понесут ответственность вне зависимости от должности и ранга. Позиция оружейного бизнеса понятна — не хочется ссориться с потенциальным покупателем.

Ситуация осложняется еще и тем, что речь идет о дочерней компании российского производителя «ОРСИС АРМ». Причем, оба ее изначальных учредителя — военнослужащие Армении. Геворк Манукян, по данным местных СМИ, имеет звание полковника. Прекративший владеть компанией Артур Галстян также полковник и занимает пост начальника военно-топографического отдела Генштаба ВС Армении.

Фигурантов скандального дела «прикрыл» действующий министр обороны Армении. Отвечая на вопрос прессы, почему фигурант уголовного дела о срыве тендера все еще служит, он сказал, что «его вина еще не доказана».

А в сентябре тот же Тоноян заявил, что Армения не исключает закупок вооружений не только в России, но и в других странах. И теперь дело об отстранении ORSIS предстает в другом свете. Это может быть следствием прихода к власти Никола Пашиняна, которого долгое время воспринимали как прозападного политика. И если со временем Пашинян, под давлением обстоятельств, скорректировал свою двусмысленную риторику, то совсем избежать фронды в адрес Москвы, видимо, не получается.

Между тем, в ORSIS заявляют, что отказ в тендере грозит и срывом проекта строительства патронного завода в Армении. Ожидалось, что новое производство будет создано на российские инвестиции в несколько миллионов долларов.

Отметим, что с Россией Армения завязана на союзнический статус в плане покупки вооружений. Это ей позволяет покупать оружие с большими скидками, в кредит. Кроме того, в отличие от других покупателей, она имеет доступ к редкому оружию, например, к «Искандерам». И сейчас Ереван пытается откреститься от того, что союзнический статус накладывает на него определенные обязательства. Но, к сожалению, вопрос лишь в том, какой путь для «обламывания» чересчур хитрого партнера изберет Москва. «К сожалению» — потому что Азербайджану, и вообще всему Кавказу, стало бы только легче от снижения влияния России на Армению. Да и оружия современного у соседа-агрессора при таком раскладе станет поменьше.