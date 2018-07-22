Попытка принуждения к переговорам

Среди политических результатов саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был один вопрос, который не вышел на первые полосы газет и сообщений электронной прессы. Речь идет о проблеме стратегической или глобальной стабильности. В частности, об ограничении вооружений, в первую очередь, ядерных и ракетных.

Отмечалось, что для Путина очень важно было продемонстрировать, что нет дипломатической изоляции России и он снова среди решающих судьбы мира.

Это внешняя сторона проблемы, но не исчерпывающая. В свое время предыдущий президент США Барак Обама заявил, что Россия — региональная держава. И большей обиды нанести Путину он просто не мог. Имперский комплекс, которым в той или иной мере болеет подавляющая часть российского политического класса, у хозяина Кремля принимает параноидальные формы.

Одной из самых больших болевых точек для Путина является близкая перспектива гонки вооружений. Сколько бы в Москве не хвастались и не показывали мультипликационных фильмов с демонстрацией новых образцов оружия, все прекрасно понимают, что потенциалы Запада и США в частности и России несравнимы.

Вот почему главным было решить две взаимосвязанные, как это не покажется странным на первый взгляд, задачи. Во-первых, добиться равных позиций на переговорах и, во-вторых, заручиться согласием американского vis-à-vis на обсуждение договоров по вооружениям.

Таких договоров два. Первый — СНВ-3 — Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Он был заключен в феврале 2011 года сроком на 10 лет. Путину очень важно добиться его продления на 5 лет.

Второй. РСМД — Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он вступил в силу 1 июня 1988 года и касается баллистических и крылатых ракет с дальностью до 5,5 тыс. км и меньшей (от 500 до 1 тыс. км).

Еще во время избирательной кампании Дональд Трамп говорил, что договор СНВ-3 плохой, он не выгоден США и выгоден России и поэтому добьется либо выхода из него, либо заключения нового на других условиях.

С договором РСМД еще более сложно. Развивались новые технологии. Россия ракеты средней и малой дальности ставит на самолеты, а американцы на корабли и подводные лодки. Это договором не запрещено, так как в момент подписания он касался ракет только наземного базирования.

Вторая проблема, что с тех пор увеличилось количество государств, обладающих ракетами средней и малой дальности. В частности, Китай, Северная Корея, Иран, Индия, Пакистан. Все это делает необходимым его пересмотр и в этом очень заинтересована Россия.

На совещании послов и дипломатических представителей России Путин четко заявил, что если «мы сейчас не договоримся по СНВ-3, через 1,5 года договор умрет. Надо немедленно это делать».

Вот почему в связи с саммитом российское Министерство обороны выпустило серию роликов о новых видах ракетных вооружений. Среди них ракетный комплекс «Кинжал», крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник».

Далее. Океанская многоцелевая система «Посейдон», ракетный комплекс «Авангард», боевой лазерный комплекс «Пересвет», стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

Все эти картинки и ролики призваны показать всю мощь российского оружия и тем самым заставить американцев все-таки согласиться на переговоры и на российских условиях. Своего рода попытка принуждения к переговорам.

Вся проблема в том, что ролики роликами, но американцы в ответ ничего не показывают из своего арсенала. И тому есть, возможно, два объяснения.

Первое. У них ничего подобного нет. Это практически невозможно. Навряд ли Пентагон при всех своих возможностях такое допустит.

Второе. В Вашингтоне прекрасно знают возможности российского оборонного комплекса и не поддаются на пропагандистские ролики, которые выдают желаемое за действительное. В условиях санкций российские возможности, да и при сокращающихся финансовых ресурсах не позволяют достаточно быстро наладить серийное производство и постановку на вооружение показанных на роликах ракетных систем. Народу понравится, но этого Путину мало.

Генералы и адмиралы на Потомаке не легковерные и наивные люди и знают, как ответить на подобные замашки. Да и вообще, зачем идти на поводу у Путина и показывать свои возможности. Пусть агентура типа арестованной Бутиной старается. Не зря же им деньги платят из российского бюджета.

Как пишет пресса, о начале переговоров между президентами есть устная договоренность. Косвенным подтверждением того, что началось движение в этом направлении, служит заявление официального представителя российского Министерства обороны генерал-майора Игоря Конашенкова, что есть готовность к практической реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Хельсинки.

Посол России в США Антонов в осторожных выражениях сказал, что контакты по проблематике разоружения усилились, но проходят в закрытом режиме.

И в начале таких желанных для России переговоров по разоружению ситуация как-то стала более напряженной.

Произошли две утечки. «Северный поток-2» — превратился для Путина буквально в idee fixe. В связи с чем, как пишет западная пресса, он предложит Трампу своего рода раздел газового рынка Европы. США снимают возражения против российского газопровода через Балтийское море в Германию, а Россия не будет мешать налаживанию поставок американского сжиженного газа на европейский континент. Судя по всему, такая идея Трампа не сильно увлекла, но в Москве надежд не теряют.

Еще более сложной оказалась проблема Украины. Как сказал на упомянутом совещании послов Путин, он предложил провести референдум на Донбассе о его будущем. Трамп, по словам российского президента, обещал подумать, но пока сохранить это в секрете.

В знаменитом фильме «17 мгновений весны» Генрих Мюллер в разговоре по телефону с Вальтером Шелленбергом процитировал немецкую пословицу — was wissen zwei, das weiss das Schwein — что знают двое, знает и свинья. При этом в немецком языке слово свинья используется очень широко в разных значениях без негативного или оскорбительного смысла. По-свински дорого (schweinteuer) означает просто, что это очень дорого.

Если в совещании участвует более 700 человек, то сказанное российским президентом даже на закрытом собрании больше похоже на сознательную утечку, чем на сохранение конфиденциальности.

Более того, само подобное предложение явно имело признаки троллинга. Это была очевидная попытка втянуть Трампа, по представлениям Путина, не слишком компетентного во внешней политике в решения по территории другого государства, гарантом независимости и территориальной целостности были как Россия, так и США.

Не удивительно, что официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что «У референдума не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт». Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Гарретт Маркис заявил ТАСС, что Белый дом не планирует поддерживать проведение референдума на востоке Украины.

Действия Путина, в частности, утечка по Украине показывает его некоторое разочарование результатами Хельсинки. В Москве предполагали, что сумеют обвести Трампа и соблазнить его очевидными пропагандистскими выгодами от мнимого успеха на переговорах для решения внутриполитических задач.

Для российского президента все руководители Америки враги по определению. Он своим американским собеседникам не верит. И на этой основе пытается заманить их в ловушки.

Примерно так действовал советский руководитель Никита Хрущев после встречи с молодым американским президентом Джоном Кеннеди в Вене летом 1961 года. Тогда советскому премьеру и первому партийному секретарю казалось, что он обхитрил простодушного американца. Это стоило миру Берлинского кризиса и грани ядерной войны в Карибском противостоянии.

Так с Украиной и «Северным потоком-2». Попытки принуждения к переговорам применительно к США контрпродуктивны. Не может слабая в экономическом и военном отношении Россия, по сравнению с Америкой, заставить делать что-то великую страну.

Вот этого Путин не понимает и здесь зародыш будущей трагедии в первую очередь России.

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