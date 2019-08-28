Попытка отвлечь внимание

Близкие к Кремлю российские СМИ, политологи и пр. нередко поднимают в своих выступлениях вопрос Аджарии – юго-западного региона соседней страны, населенного грузинами, исповедующими ислам. Вот и сейчас вновь раздаются крики о том, что якобы готовится чуть ли не захват этой территории Турцией. И это при том, что сама Россия прямо сейчас проводит в давно уже оккупированной ею Абхазии «президентские» выборы.

Вполне логично предположить, что эти факты прямо взаимосвязаны.

Как пишет одиозная «Комсомольская правда»: «Грузия кричит о «русской угрозе», но не замечает, как теряет Аджарию. «Мягкая сила» соседей из Турции решает свои задачи в автономии «без шума и пыли». Зарубежные «друзья» могут взять и «натурой». Пока Тбилиси жалуется на «российскую оккупацию», а «партнеры» ласково утешают его, гладя по головке, один из крупнейших регионов республики уверенно идет по пути отчуждения от государства, в котором находится. Речь об Аджарии, жемчужиной которой является ее столица, — отстроенная и активно продолжающая строиться туристическая Мекка нынешней Грузии, Батуми. Сейчас этот город, если сравнить его со столицей советской Аджарии, практически неузнаваем. Вот только принадлежит это все не грузинам, и даже не местным жителям Аджарии. А туркам. Которые уже смотрят на Аджарию, как на свою провинцию, а не грузинский регион. В Аджарию целенаправленно заселяются выходцы из Турции. Начало этому процессу положил еще Михаил Саакашвили, который в период своего президентства инициировал выдачу грузинских паспортов переехавшим в регион на жительство этническим туркам. Эти переселенцы получают кредиты на строительство жилья на особо льготных условиях, а бизнесмены — такие же выгодные кредиты на открытие бизнеса в Грузии. При этом, никто не знает реального количества обладателей двойного гражданства — Грузии и Турции. Одни эксперты говорят, что таковых от 25 до 30 тысяч. Другие утверждают, что их гораздо больше — 60-70 тысяч. Для автономии с населением чуть больше 340 тысяч человек цифра более, чем просто внушительная. Процесс тюркизации идет не только в Аджарии, в самом Тбилиси уже целые кварталы заселены преимущественно выходцами из Турецкой Республики».

И далее в том же духе.

О том, насколько вообще обоснованы эти стенания по поводу готовящейся потери Аджарии рассказал # грузинский политолог, аналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе:

— Это полный бред. Турецкое экономическое присутствие в Аджарии легко объяснимо — пограничный регион, с давними экономическими связями с Турцией, еще со времен советской власти, то есть с момента открытия границы в 1988 году. На сей день Турция занимает четвертое место по инвестиционной активности в Аджарии, уступая Норвегии, Индии и Азербайджану. Бизнес-активность Турции есть в сфере торговли и строительства, в сфере торговли, думаю, понятно почему, в сфере строительства — не более 15% всех строящихся площадей. Нарратив выставить Турцию таким же оккупантом, как Россия, да еще и историческим врагом, — давний мем, продвигаемый РФ. А так как советская пропаганда в свое время занималась тем же, благодарные слушатели у этих бредней находятся. То, что османы не вторгались в пределы грузинских государств 120 лет до колонизации Грузии Российской империей, конечно, не считается аргументом для тех, кто утверждает, что, если бы не Россия, турки убили бы всех грузин. Вообще туркофобия и исламофобия — любимые темы пророссийских групп и партий в Грузии. А о чем еще им говорить? И да, турок в Батуми гораздо меньше, чем нам говорят российские СМИ, мягко говоря, гораздо меньше.

Со своей стороны отметим, что нынешняя истеричная публикация «Комсомолки» явно соотносится с «выборами», проходящими в Абхазии. Хотя бы, как попытка отвлечения внимания общественности близлежащих стран от преступной деятельности самой Москвы.

Оно и понятно, потому что Тбилиси активно комментирует происходящее. Например, накануне официальный уполномоченный МИД Грузии Владимир Константинидис заявил, что участие немецких депутатов Стефана Койтера и Гуннара Линдеманна в «президентских» выборах в Абхазии, прошедших 25 августа, в качестве наблюдателей профинансировано со стороны РФ. Он отметил, что Тбилиси работал в режиме превенции, т.е. предупреждения, с западными партнерами, «особенно с теми, чьи представители, могли прибыть на выборы» в Абхазию. По его словам, если бы не эта превентивная мера, таких наблюдателей могло быть и больше.

Грузинский дипломат сообщил, что немцы перед поездкой, были в курсе того, что нарушат международное право и грузинские законы. Тбилиси и Берлин «находятся в коммуникации» по этой теме, добавил он.

А посольство ФРГ в Грузии назвало визит депутатов Бундестага «частным», «без какого-либо официального мандата» от официального Берлина.

Кстати, к чести МИД Азербайджана, оно сочло правильным своевременно выразить свое отношение к незаконным действиям в оккупированной Абхазии, тем самым недвусмысленно подтвердив в глазах народа Грузии свой статус близкого партнера и надежного соседа.