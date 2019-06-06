Попытка освободить из тюрьмы Омара аль-Башира провалилась

Сторонники бывшего президента Судана Омара аль-Башира попытались штурмом взять тюрьму Кобер в столице страны, чтобы освободить его, сообщает телеканал «Аль-Арабия Хадас» со ссылкой на свои источники.

Согласно данным источников телеканала в органах безопасности, свыше 100 человек из «отрядов верных бывшему режиму» ранним утром в среду атаковали тюрьму Кобер, в которой содержатся экс-президент и его ближайшее окружение. Собеседник СМИ, отметил, что охране тюрьмы удалось отразить нападение и арестовать некоторых участников неудавшегося штурма.

| 2019-06-06T01:16:45+00:00 6 июня 2019, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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