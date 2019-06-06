Попытка освободить из тюрьмы Омара аль-Башира провалилась

Сторонники бывшего президента Судана Омара аль-Башира попытались штурмом взять тюрьму Кобер в столице страны, чтобы освободить его, сообщает телеканал «Аль-Арабия Хадас» со ссылкой на свои источники.

Согласно данным источников телеканала в органах безопасности, свыше 100 человек из «отрядов верных бывшему режиму» ранним утром в среду атаковали тюрьму Кобер, в которой содержатся экс-президент и его ближайшее окружение. Собеседник СМИ, отметил, что охране тюрьмы удалось отразить нападение и арестовать некоторых участников неудавшегося штурма.