Попытка №2: приживутся ли зубры в Азербайджане?

Когда-то ареал обитания зубров охватывал огромную территорию, но в результате интенсивной охоты на них человека, численность этих животных резко сократилась. В некоторых исконных местах обитания они вовсе вымерли.

В нашей стране, как говорят ученые, раньше обитал кавказский зубр, и сейчас планируется восстановить популяцию этих животных в рамках программы «Реинтродукция зубров в Азербайджане». Она осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов, Общественным объединением IDEA и Всемирным фондом дикой природы ( WWF) Несколько особей этих животных уже завезли в Шахдагский национальный парк в Исмаилинском районе. На его территории имеется комплекс, устроенный для безопасной адаптации зубров, после которой планируется выпустить их в дикую природу.

Но не все специалисты относятся к идее реинтродукции зубров в нашей стране с воодушевлением. Как рассказал # руководитель НПО «Хаяджан», член международной комиссии IUCN по защите охраняемых территорий и восстановлению видов Алигейдар Мамедов, кавказский зубр жил преимущественно на Северном Кавказе, в районе Дагестана. Именно там находят его относительно свежие останки. Вообще же, последний кавказский зубр был убит в 1927 году.

«Двести лет тому назад в той же части обитали и лоси. В северной части Кавказа было много хвойных лесов, а эти леса места обитания — биотопы и зубра, и лося, и других копытных млекопитающих. Зубры, кстати, любят равнинные леса. Эти животные не могут подниматься в высокогорные зоны из-за своего тяжелого веса.

На территории Азербайджана же зубры жили очень давно. Отмечу, что попытки восстановления, консервации, репродукции зубров в Азербайджане были предприняты еще в конце 60- середине 70 годов прошлого века. В леса Исмаилинского заповедника комитетом охраны природы СССР было привезено где-то 12 зубров. Однако в течение нескольких лет они вымерли»,– сказал А.Мамедов.

Почему это произошло? По словам нашего собеседника, зубры живут в хвойных лесах и питаются хвойными породами лесов. В зимний период они также кормятся корой этих деревьев. Однако в тех местах, как говорит эксперт, нет хвойных лесов. Зато там растет тис- красное дерево, являющееся ядовитым. Зубры начали питаться им, и это стало одной из причин печального исхода. Климатические условия, жара также сыграли свою роль.

«Будем надеяться, что завезенных сейчас зубров не постигнет печальная участь их собратьев. Кстати, зубры не просто погибли, они не дали потомство. Если животные не дают жизнеспособное потомство, значит это не биотоп. Чтобы сохранить зубров надо сажать хвойные породы деревьев, которые растут там, откуда они родом. Но приживутся ли эти деревья на нашей почве? Неужели стоит ради зубров приносить в наши леса новый, несвойственный им генофонд. Или же еще один вариант — кормить их искусственно, как в зоопарке и чтобы за ними наблюдали ветеринары. Но стоит ли это делать?

Что касается населения, то в тех местах, где будут выпущены зубры, население будет информировано, никто их убивать не будет, люди знают, что это преступление. А вот целесообразность всего этого мероприятия остается под большим вопросом. Я уважаю всех заграничных ученых по зубрам, но не согласен с тем, что эти животные для Азербайджана, как бы мы ни хотели их тут видеть. Кстати, на Гобустанских скалах изображен не зубр, это древний плейстоценовый бык- тур. Это совсем другой, полудикий вид быка»,– говорит он.

По его словам, на территории Азербайджана жили и слоны, и страусы, и львы. Начиная с четвертичного периода плейстоцена, на территории нашей страны жило много животных, которых сейчас нет, и никто не думает их восстанавливать. На гербе города Баку 1743 года изображен гепард. Эти хищники обитали в Ширване, Сальяне, и охотились на джейранов.

Наш собеседник отметил, что есть много других животных, о сохранении и увеличении популяции которых стоило бы подумать в нашей стране.

Так, по его мнению, в Ширванский заповедник надо запустить куланов, необходимо охранять леопардов, кота манула.

«Надо сохранить и приумножить популяцию большого кавказского безоарового козла, его осталось очень мало на Большом Кавказе, особей 18-20. Эти животные у нас быстро приспособятся, для них есть кормовая база , им подходит наш климат»,–сказал А.Гейдаров.

Директор департамента охраны биологического разнообразия и развития, особо охраняемых территорий Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде, напротив, настроен оптимистично по поводу будущего зубров в Азербайджане. Эксперт подчеркнул, что эти животные исторически обитали на территории нашей страны. Он рассказал # о том, что в страну завезли из западной Европы 12 зубров и до конца года завезут еще 8. Х.Ализаде признал, что в 70-ых годах прошлого века действительно был неудачный опыт реинтродукции зубров в Азербайджане. По его словам, их неправильно охраняли, и они погибли в результате охоты на них браконьеров.

«На этот раз все будет иначе. Мы совместно с IDEA и WWF проделали большую научную работу, к которой привлекли ведущих экспертов. Их оценки были положительными»,– подчеркнул он.

Х.Ализаде рассказал о том, что проводится просветительская работа с местным населением, в рамках которой людям дается информация о том, насколько редкие и ценные эти животные, и что охота на зубров грозит не только штрафами, но и уголовным преследованием.