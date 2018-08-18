Популярного грузинского актера нашли мертвым в лифте

В Грузии скончался известный актер Заза (Зузу) Бежашвили. Его безжизненное тело в лифте одной из многоэтажек Тбилиси нашли местные жители, сообщает Sputnik Грузия.

Что стало причиной смерти, пока не ясно. Однако по словам близких, Зузу Бежашвили в последнее время жаловался на проблемы со здоровьем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

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| 2018-08-18T21:13:30+00:00 18 августа 2018, 22:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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