Попугай нас, попугай

Повторяться – довольно дурной тон. Особенно, когда повторение (переиначивая известную истину) вовсе и отнюдь не «мать учения», а больше какое-то попугайство. Речь о странной настойчивости премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которому вот уже который день подряд видятся боевики-ваххабиты «Исламского государства», загадочным образом переместившиеся из воюющей Сирии прямиком в Азербайджан. На чем основаны сии фантазии, армянский премьер предпочитает не распространяться, но попыток напугать своих соотечественников и партнеров Еревана по ОДКБ он не оставляет.

Первый раз этот бред прозвучал из уст Пашиняна на саммите ОДКБ, который состоялся 1 декабря в Бишкеке. Там же он попытался убедить страны-партнеры перестать продавать оружие Азербайджану.

А уже несколько дней спустя Пашинян выступал на парламентском часе в правительстве Армении, и там, отвечая на вопросы некоего депутата Микаела Золяна, вдруг объявил, что аргументы Еревана против вооружения Азербайджана, «кажется, все лучше воспринимаются партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)». На чем основан такой его вывод, непонятно. Ведь уже после саммита ОДКБ, находясь с визитом в Баку, глава МИД РФ Сергей Лавров вполне определенно заявил, что «Москва продолжит поставки современного вооружения и военной техники в Азербайджан». Он же отметил, что военно-техническое сотрудничество – одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку. В тон ему выразился и азербайджанский министр Эльмар Мамедъяров, который вообще анонсировал некую новую крупную военную сделку с Россией, подробности которой пока раскрывать не стоит.

Пашинян не мог не знать об этих выступлениях Лаврова и Мамедъярова в Баку, но это его не остановило. Он решил напомнить армянским депутатам и министрам о своей речи на саммите ОДКБ в Бишкеке. «Я показал там, что разговор не только о безопасности Армении, но и о безопасности стран ОДКБ. Я уверен, что если в зоне Карабахского конфликта будет новая военная эскалация, это сильно заинтересует исламских террористов, теряющих свои позиции в Сирии. Для них Азербайджан может стать надежной опорой», — заявил Пашинян.

Власти Армении обладают информацией о том, что среди боевиков ИГИЛ есть много граждан Азербайджана, вновь подчеркнул премьер. И если им развяжут руки и предоставят убежище в этой стране, для боевиков значительно проще будет разворачивать свою деятельность по всему региону – в самых различных направлениях.

«Наши партнеры должны рассмотреть этот вопрос. Страны ОДКБ должны исходить не только из безопасности Армении, но и обеспечить собственную безопасность», — заявил премьер-министр.

То есть, по его словам, заполучив проданное Азербайджану странами ОДКБ оружие, террористы ИГ могут стать опасными для самого же ОДКБ. Вот же фантазия.

Признаться, уже даже несколько утомительно вновь возвращаться к теме возможного базирования этих боевиков в Азербайджане. Просто, по целому ряду причин это крайне маловероятно. У властей Азербайджана вообще настороженное отношение к последователям ваххабитских течений, да и у большинства населения особо теплых чувств они не вызывают. Скорее такие «выходцы» из Сирии обоснуются в России, где мусульманские народы исповедуют ислам суннитского толка, от которого отпочковалась и упомянутая радикальная ересь.

Скорее всего, эта сказка про боевиков нужна Пашиняну в качестве хоть какого-то обоснования недовольства продолжающимися военными поставками в Азербайджан. Ведь и ранее власти Армении не раз высказывали упреки союзникам по ОДКБ, в первую очередь в адрес России и Беларуси, за их объемное военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном. Ереван большего всего беспокоит поставка Москвой и Минском в крупнейшую кавказскую республику наступательных систем, которые могут быть использованы Баку против армянской армии в Нагорном Карабахе в случае возобновления масштабных боевых действий. Среди них — реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Полонез», тактические ракетные комплексы «Точка-У», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», ударные вертолеты и другие вооружения.

В общем, причина для волнений у Пашиняна есть, только вот с аргументацией у него слабовато.